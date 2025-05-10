Путин провел встречу с главой Вьетнама: о чем договорились

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Недилько Ксения
Российский диктатор Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений стран всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Об этом сообщает о кремлевском издании РИА Новости.
Владимир Путин и То Лам
Заявления кремлевского диктатора Путина:
отношения стран развиваются успешно по всем направлениям;
взаимодействие в области энергетики развивается активно и успешно;
переход на национальные валюты во взаиморасчетах имеет немаловажное значение;
товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году и достиг шести миллиардов долларов, это хороший показатель;
новые договоренности по атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест;
русские компании заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме;
"Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке страны морскую ветроэлектростанцию мощностью в тысячу мегаватт;
Москва и Ханой намерены укреплять взаимодействие, включая сферу обороны и безопасности.
Стороны подписали пакет документов:
"дорожная карта" в области мирного атома до 2030 года;
договор о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина;
меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года;
соглашение между ВТБ и "Вьетнамскими авиалиниями" о всеобъемлющем сотрудничестве;
РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама создадут инвестплатформу по здравоохранению;
меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию по войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера Китая.
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