Российский диктатор Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров в Кремле приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений стран всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Об этом сообщает о кремлевском издании РИА Новости.

Владимир Путин и То Лам

Заявления кремлевского диктатора Путина:

отношения стран развиваются успешно по всем направлениям;

взаимодействие в области энергетики развивается активно и успешно;

переход на национальные валюты во взаиморасчетах имеет немаловажное значение;

товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году и достиг шести миллиардов долларов, это хороший показатель;

новые договоренности по атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест;

русские компании заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме;

"Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке страны морскую ветроэлектростанцию мощностью в тысячу мегаватт;

Москва и Ханой намерены укреплять взаимодействие, включая сферу обороны и безопасности.

"Подписан солидный пакет документов. Принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двустороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу", – заявил Путин.

Стороны подписали пакет документов:

"дорожная карта" в области мирного атома до 2030 года;

договор о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина;

меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года;

соглашение между ВТБ и "Вьетнамскими авиалиниями" о всеобъемлющем сотрудничестве;

РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама создадут инвестплатформу по здравоохранению;

меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию по войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера Китая.