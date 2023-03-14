Путин прямо ответил, кого подозревает в подрыве "Северных потоков"

14 марта российский президент Владимир Путин сделал несколько заявлений по поводу подрыва "Северных потоков" Он заявил, что не верит в причастность украинских активистов к взрыву на "Северных потоках". Он сказал, что к этому могут быть причастны США. Об этом сообщают российские СМИ. Владимир Путин (фото из открытых источников) Путин посетовал, что Россию не допускают к месту взрыва. Именно поэтому расследование проводить сложно.

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"России сложно заниматься своим расследованием теракта на "Северных потоках", когда ее не допускают на место", – сказал Путин. Путин прямо намекнул, что теракт на газопроводах был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли. Он назвал информацию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках" — "чепухой". По его словам, это могли сделать США, чтобы продавать свой сжиженный газ. "США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы снабжать свой СПГ", — сказал Путин. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о причинах войны в Украине и вспомнил историю. Российский президент Владимир Путин снова сделал несколько заявлений о войне в Украине. По его словам, Россия борется в нашей стране за "русский мир". А еще традиционно обвинил во всем Запад. Такие заявления он сделал в Улан-Удэ. Путин заявил, что Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали и водили за нос. Также он отметил, что все нынешние проблемы начались после развала СССР: мир был создан после Второй мировой войны победителями – США и Советским Союзом.