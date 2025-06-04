Путин публично вступился за своих шестерок на переговорах в Турции

После того, как Лавров пожаловался, что РФ упрекнули в уровне ее представителей на переговорах в Стамбуле. Путин взялся лично "объяснять", какой якобы важный уровень у его переговорщиков. Его заявление цитируют российские пропагандисты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин в своем спиче принялся расхваливать призрачные успехи российских окупантов на фронте.

"Согласно общепризнанной международной практике, уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Какой авторитет может иметь вожак насквозь прогнивший и полностью коррумпированный режим? Во всем мире об этом говорят, какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области понесли совершенно бессмысленные, огромные потери, и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя. Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией во что бы то ни стало, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться",- заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров публично пожаловался Путину на оскорбления от Украины . Сегодня во время заседания правительства, где присутствовал Путин, Лавров назвал грубой ошибкой Зеленского отказ от предложения о 2-3-дневном перемирии. Также он пожаловался главе Кремля на то, что делегации РФ якобы упрекали за ее уровень. Его диалог с Путиным цитируют российские пропагандисты.

"Я считаю важным не поддаваться на провокации, настроенные на то, чтобы сорвать переговоры", — заявил Лавров.

В ответ Путин заявил, что ему доложили о негативных комментариях Зеленского в адрес российской делегации и спросил, действительно ли образы были? Поэтому Лавров начал жаловаться на оскорбления, которые звучали в адрес делегации РФ из-за статуса Медынского на переговорах в Стамбуле.



