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Путин пытается использовать войну в Израиле, но его это не спасет, - Telegraph

Россия потеряла свою репутацию и теперь выглядит аутсайдером и "угасающей державой"

сегодня, 07:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин пытается извлечь максимальную выгоду из войны между Израилем и боевиками ХАМАС. В частности, Кремль хочет добиться прекращения огня, чтобы получить репутацию миротворца и увеличить влияние России на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом написал в своей статье для "The Telegraph" полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп.

Путин пытается использовать войну в Израиле, но его это не спасет, - Telegraph

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие", — отметил полковник.


По его мнению, вмешательство Путина в конфликт ничего не изменит, поскольку репутация России как сильного мирового государства была сильно подорвана войной против Украины. Российские войска остаются в очень тяжелом положении через 18 месяцев полномасштабной войны, а удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль.

По словам Кемпа, страны Ближнего Востока теперь считают Россию "угасающей державой". Так, в Сирии Путину уже теряет позиции. Ему пришлось передислоцировать часть сил оттуда в Украину.

Эксперт пояснил, что война Израиля против ХАМАС может предоставить Кремлю кратковременную выгоду. Однако несмотря на старания Путина, Запад сплачивается вокруг Израиля, а Россия на его фоне выглядит "аутсайдером".

"Если они видят в этом кризисе средство для победы в войне в Украине, то это несбыточная мечта: такую мог придумать только отчаявшийся диктатор", — иронизирует Кемп.

Также издание "Комментарии" сообщало – какое решение должно принять украинское руководство – чего не хватает нам для победы.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/10/18/nothing-can-save-vladimir-putin-russia-now/
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