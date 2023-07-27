Путин пытается подкупить Африку после блокирования "зернового соглашения": о чем заявил диктатор

Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин во время выступления на саммите "Россия – Африка" заявил, что в ближайшие месяцы РФ бесплатно поставит странам Африки, а именно Буркина-Фасо, Мали, Эритреи и другим по 25-50 тысяч тонн зерна и за свои средства обеспечит доставку.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

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"Я уже говорил, что наша страна способна заместить украинское зерно. Тем более, что в этом году у нас вновь ожидается рекордный урожай. Но, чтобы быть конкретным скажу – мы будет готовы в ближайший месяц…, ближайшие 3-4 месяца безвозмездно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике , Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна", – заявил президент РФ.

При этом Путин и слова не сказал о том, что именно по вине России заблокировано действие "зерновой инициативы" и теперь Украина не может экспортировать продовольствие, в том числе и в страны Африки, которые в этом нуждаются.

Отметим, британская разведка заявила, что Россия пытается осуществить морскую блокаду Украины после ухода из Черноморской зерновой инициативы. Об этом же сообщает Минобороны Украины, подчеркивая, что страна-агрессор готовит для данных планов корабли и авиацию. За 9 дней обстрелов украинских портов в Черном море российская армия уничтожила 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, цель врага очевидна – лишить мира украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис. Между тем, на заседании Совета Украина-НАТО прозвучало лишь осуждение подобных действий РФ и намерение усилить наблюдение и разведку в Черноморском регионе. О чем говорит столь вялая реакция наших зарубежных партнеров на новую волну террора и эскалации? Какие действенные меры могут быть приняты? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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