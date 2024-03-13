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Путин рассказал, что он хочет от сделки по Украине

Владимир Путин заявил, что сделка по Украине требует гарантий безопасности

сегодня, 10:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия потребует гарантий безопасности на переговорах по прекращению войны на Украине. Он отметил, что "реалии на местах" должны быть основой любых переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg", цитируя российского президента.

Путин рассказал, что он хочет от сделки по Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"В данном случае нас в первую очередь интересует безопасность России. Мы будем исходить из этого", — заявил президент России. 

Российского лидера спросили, возможна ли "честная сделка" с Западом, он ответил: "Я никому не доверяю, но нам нужны гарантии".

При этом диктатор заявил, что в ходе войны против Украины у него никогда не было мысли использовать тактическое ядерное оружие, потому как обстоятельства складывались так, что не было в этом никакой необходимости.

Владимир Путин добавил, что он не считает, что Россия и США движутся к ядерному конфликту. Тем не менее, по его словам, страны, которые заявили, что у них нет "красных линий" в отношении России, должны понимать, что Россия ответит тем же.

Эти заявления Путина прозвучали в преддверии президентских выборов в России, которые пройдут 15-17 марта, по результатам которых нынешний президент РФ скорее всего будет переизбран на очередной срок, ведь Кремль не видит никого в России, кто мог бы оставить Путину конкуренцию за право возглавить РФ.

Отметим, Владимир Путин также заявил, что Россия готова идти на мирные переговоры по завершению войны в Украине. Российский диктатор озвучил одно условие по переговорам, заявив, что они должны происходить "на сложившихся реалиях". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту телеканала "Россия 1" Дмитрию Киселеву. В ходе разговора Путин заявил, что Россия готова идти на мирные переговоры.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-13/putin-says-ukraine-deal-hinges-on-security-guarantees-for-russia
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