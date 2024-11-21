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Путин рассказал, какой будет месть РФ странам, давшим разрешение Украины бить по России

Путин считает, что Россия вроде бы имеет право применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.

21 ноября 2024, 20:38 comments1047
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Лиля Воробьева

  Путин считает, что Украина как раз не может применять западное оружие, поэтому теперь может атаковать страны, которые помогали в этом Украине.

Путин рассказал, какой будет месть РФ странам, давшим разрешение Украины бить по России

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он заявил во время обращения к россиянам.

По мнению Путина, Россия якобы имеет право применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.

 "Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий, будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты",- сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин официально признал удары ATACMS и Storm Shadow и обратился в Россию.  По территории России были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, которые поразили объекты в Курской и Брянской областях. По словам Путина, удары продолжались в течение двух дней. Он утверждает, что 19 ноября были зафиксированы запуски шести ракет ATACMS, а 21 ноября — применение систем Storm Shadow. 



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Источник: https://t.me/dimsmirnov175/84472
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