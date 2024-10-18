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Путин рассказал, когда хочет завершить «СВО» в Украине

Кремлевский диктатор Путин заявил, что хочет поскорее завершить «СВО» в Украине

18 октября 2024, 17:59 comments8462
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Ткачик Олеся

Россия стремится как можно скорее завершить конфликт в Украине, об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Путин рассказал, когда хочет завершить «СВО» в Украине

Победа Украины

Он отказался указывать возможные сроки завершения так называемой "специальной военной операции", назвав это сложным и контрпродуктивным вопросом. При этом Путин подчеркнул, что Россия осознает, что конфликт в Украине является серьезным раздражителем в мировой политике, и потому заинтересована в его скором завершении.

Также во время встречи Путин отметил, что Россия проявляет "бережное отношение" ко всем, кроме своих врагов.

"Мы относимся с уважением ко всем, кроме врагов", — подчеркнул Путин.

Кроме того, кремлевский диктатор отметил готовность России к международному сотрудничеству и подчеркнул, что работа БРИКС базируется на принципах многосторонности и эффективности. Путин также добавил, что при увеличении количества членов объединения эти принципы должны быть сохранены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин также заявил, что возможное создание Украиной ядерного оружия будет представлять для России угрозу, поэтому оно "никогда этого не допустит".

Также "Комментарии" рассказывали , что кафиры сейчас поставили на кон осенней кампании все. Россия задействовала все имеющиеся ресурсы для поддержки темпов наступления, которое длится уже больше года. Наступательные операции, в частности, в Донецкой и Харьковской операционных зонах, продолжаются уже 13 месяцев. Войска РФ используют огромные запасы техники советских времен, чтобы поддерживать активность наступательных действий. При этом военные указывают, что в течение осени россияне желают выйти на границы Донецкой и Луганской областей.





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Источник: https://www.gazeta.ru/
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