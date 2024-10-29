Путин рассказал, когда Россия использует ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия будет крайней мерой. По его словам, ядерные ракеты могут использоваться, когда будет существовать угроза безопасности для России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Владимир Путин о ядерном оружии

Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания РФ, где были отработаны действия должностных лиц по управлению во время возможного применения ядерного оружия. В ходе этого заседания российский диктатор рассказал, в каком случае Кремль может применить ядерное оружие.

"Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства", — сказал Путин, однако не объяснил конкретные случаи применения ядерного оружия.

По словам Путина, из-за "геополитической напряженности" и появления различных рисков и угроз Россия готова к применению стратегических боевых сил.

"Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире", – добавил российский диктатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политолог назвал три причины по которым российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие для удара по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский предложил обменять ядерное оружие Украины на членство в НАТО. По словам Зеленского, Украина отдала свое оружие, однако не получила реальных гарантий безопасности.