Путин рассказал, кого собрался «дожать» и что на самом деле произошло в Брянской области

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Кравцев Сергей
События в Брянской области являются "террористическим актом". И это была попытка "кого-то" лишить Россию языка и истории. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Примечательно, что сам диктатор не называет тех, кто именно по его версии виноват в так называемом "теракте". Он упоминает о "неонацистах", но все же не указывает, о ком именно фантазирует.
Кроме того, президент РФ пообещал "наказать" виновных, заявил, что ничего "у них" не получится, и их "дожмут".
Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса", из ряда которых сегодня фактически заявили о своей причастности к событиям в Брянской области, лично подтвердил, что он вместе с другими участниками действительно заходил на территорию этого региона.
Отметим, в четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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