Путин рассказал, кого собрался «дожать» и что на самом деле произошло в Брянской области

События в Брянской области являются "террористическим актом". И это была попытка "кого-то" лишить Россию языка и истории. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Еще одно преступление. Они проникли на пограничную территорию и открыли огонь у гражданских лиц. Они увидели, что это гражданская машина, там сидящие дети. Нива обычная. Они открыли огонь. Именно такие люди поставили себе задачу лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", — заявил Владимир Путин.

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Примечательно, что сам диктатор не называет тех, кто именно по его версии виноват в так называемом "теракте". Он упоминает о "неонацистах", но все же не указывает, о ком именно фантазирует.

Кроме того, президент РФ пообещал "наказать" виновных, заявил, что ничего "у них" не получится, и их "дожмут".

Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса", из ряда которых сегодня фактически заявили о своей причастности к событиям в Брянской области, лично подтвердил, что он вместе с другими участниками действительно заходил на территорию этого региона.

"Я только оттуда (Ред. – из Брянской области). Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, сняли, сделали засаду на две БМП. Детей, пострадавших не видел. Но был один пострадавший пограничник. Никаких заложников не брали", — рассказал. СМИ боец на условиях анонимности.

Отметим, в четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



