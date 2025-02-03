Путин рассказал на кого рассчитывает в Европе

Все нынешние европейские лидеры, которые помогают Украине – это "мелочь", по мнению российского диктатора Владимира Путина. По его словам, вскоре их заменит "альтернатива", имеющая "собственное мнение". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину высказался о помощи Украине от Европы и раскритиковал европейских лидеров.

"Сегодня с удивлением смотришь – какие-то люди. У них и образования нет. Занимаются явно не своим делом… Беда какая-то. Мелочь просто политическая", – сказал Путин.

По его словам, якобы из-за отсутствия "собственного мнения" в Европе возникают "разные альтернативы", которых европейские политики хотят заблокировать.

"А потом еще чтобы бороться с этими альтернативами пытаются прибегать к запретам", – добавил Путин.

Далее глава Кремля назвал "выдающихся политических деятелей Европы", к которым также отнес приближенного к Москве бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

По словам Путина, основой "собственного мнения" якобы является самостоятельность от США. В итоге российский диктатор заявил, что президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок, а европейские политики "станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новые угрозы Трампа, касающиеся не только России, но и ее ближайших партнеров.