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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин сделал в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путину задали вопрос: "Для нас кто лучше – Байден или Трамп?".
Интересно, что на этот вопрос Путин ответил практически без раздумий. Он заявил, что для РФ лучше было бы, если бы президентом США остался Байден. Его Путин назвал более опытным человеком, а также отметил, что он очень прогнозируемый, а еще политик старой формации.
У хозяина Кремля также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией в США.
Путин добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна" и он, якобы в свое время президенту Байдену об этом говорил.
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Харя Кришны
сегодня, 10:23
Якщо відвертий гівнюк когось похвалить, то він тільки понизить його рейтинг. Це раз. А два - це те, що усі слова huila треба сприймати с протилежним значенням. У цьому вони з трампом однакові. Тому трамп і радіє, що huilo вихваляє Байдена.