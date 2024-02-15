Путин рассказал, на кого Россия делает ставку на выборах в США

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин сделал в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину задали вопрос: "Для нас кто лучше – Байден или Трамп?".

Интересно, что на этот вопрос Путин ответил практически без раздумий. Он заявил, что для РФ лучше было бы, если бы президентом США остался Байден. Его Путин назвал более опытным человеком, а также отметил, что он очень прогнозируемый, а еще политик старой формации.

"Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", – заявил российский диктатор, якобы намекая, что он то уж точно сумеет переизбраться на пост президента РФ.

У хозяина Кремля также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией в США.

"Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс. Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой — пусть первый бросит в него камень", – заявил президент РФ.

Путин добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна" и он, якобы в свое время президенту Байдену об этом говорил.

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