Путин рассказал новые подробности о ракете "Орешник" и сказал, сколько их в РФ

Российский президент Владимир Путин, спустя день после атаки на Днепр, сделал очередное заявление по поводу новой баллистической ракеты "Орешник".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он сказал во время выступления перед руководством Минобороны и представителями военно-промышленного комплекса, которое распространили российские СМИ.

Путин отметил, что "Орешник" является баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, она создана на основе "новейших разработок" и не является модернизацией советских систем. Диктатор также утверждал, что у России есть "запасы" таких ракет.

Однако украинская разведка ранее сообщала, что на вооружении армии РФ находится всего около десятка таких ракет.

Путин заявил, что массированное применение "Орешника" вместе с другими ракетами может придать ему значение, сопоставимое с оружием стратегического уровня, хотя сам "Орешник" не является оружием массового поражения, а относится к высокоточному оружию.

Диктатор также заверил, что подобная ракета существует только в России, хотя предположил, что в будущем аналогичное оружие может появиться в других странах. По его словам, в мире нет средств, которые способны перехватить "Орешник", включая Украину.

В конце обращения Путин заявил, что после завершения испытаний "Орешник" может быть отправлен в Сирию, где находится российский военный контингент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили угрозы Путина союзникам Украины. После того, как Путин хвастаясь новой ракетой "Орешник" начал угрожать странам Запада. его представитель Песков взялся объяснять главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам. Слова кремлевского спикера цитируют российские СМИ.