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Путин рассказал новые подробности о ракете "Орешник" и сказал, сколько их в РФ

Система способна поражать цели по всей Европе, а ее массовое применение можно сравнить со стратегическим оружием, заявил Путин.

22 ноября 2024, 19:44
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Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин, спустя день после атаки на Днепр, сделал очередное заявление по поводу новой баллистической ракеты "Орешник".

Путин рассказал новые подробности о ракете "Орешник" и сказал, сколько их в РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он сказал во время выступления перед руководством Минобороны и представителями военно-промышленного комплекса, которое распространили российские СМИ.

Путин отметил, что "Орешник" является баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, она создана на основе "новейших разработок" и не является модернизацией советских систем. Диктатор также утверждал, что у России есть "запасы" таких ракет.

Однако украинская разведка ранее сообщала, что на вооружении армии РФ находится всего около десятка таких ракет.

Путин заявил, что массированное применение "Орешника" вместе с другими ракетами может придать ему значение, сопоставимое с оружием стратегического уровня, хотя сам "Орешник" не является оружием массового поражения, а относится к высокоточному оружию.

Диктатор также заверил, что подобная ракета существует только в России, хотя предположил, что в будущем аналогичное оружие может появиться в других странах. По его словам, в мире нет средств, которые способны перехватить "Орешник", включая Украину.

В конце обращения Путин заявил, что после завершения испытаний "Орешник" может быть отправлен в Сирию, где находится российский военный контингент.

 Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили угрозы Путина союзникам Украины. После того, как Путин хвастаясь новой ракетой "Орешник" начал угрожать странам Запада. его представитель Песков взялся объяснять главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам. Слова кремлевского спикера цитируют российские СМИ.



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