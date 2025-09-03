Путин рассказал о чем говорил с Трампом в его лимузине

Владимир Путин (фото из открытых источников

Глава Кремля по итогам своего 4-го визита в Китай провел брифинг. Среди всего прочего он рассказал кремовским пропагандистам, о чем говорил с Трампом, когда сел к его машине.

Диктатор рассказал, что разговаривал с Трампом во время встречи на Аляске "ломаным английским".

"Мы с Трампом разговаривали (в машине на Аляске) на английском, мой английский ломаный, я сказал "очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым", — Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин цинично посоветовал, как Украине можно отдать ему свои территории . Путин во время своего брифинга в Китае сделал ряд безумных заявление о войне РФ в Украине. В частности, он не изменил обойти тему обмена территорий и принялся советовать, как Украина должна отдать ему свои территории.

Российский диктатор заявил, что Украине якобы Украине "для смены границ и сдачи территорий нужно проводить референдум, но он запрещен во время войны".

"Если власти Украины хотят быть легитимными — они должны провести референдум, но референдум нельзя проводить в условиях военного положения", — цинично заявил Путин.

Также "Комментарии" писали о том, что кремлевский диктатор во время своей пресс-конференции в Китае ответил на обвинение канцлера Германии Мерца. Соответствующие заявил он сделал во время своего брифинга.

Путин назвал слова Мерца "оскорблениями" и "неудачной попыткой снять с коллективного Запада ответственность за трагедию в Украине".

"Что касается высказываний, о которых вы только что сказали, мне вот Песков тоже об этом сказал буквально несколько минут назад, что я по этому поводу думаю? Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну не с него лично, а со своей стороны и вообще с коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас в Украине".

