Путин рассказал об атаках Киева на Москву и сказал, как будет завершена «СВО»

Вооруженные силы Украины неоднократно пытались атаковать объекты в Москве и Санкт-Петербурге, заявил на саммите ОДКБ кремлевский диктатор Владимир Путин.

Владимир Путин

"Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются", — заявил Путин.

Кроме того, он сказал, как завершиться война в Украине. По его словам, все военный конфликты, в том числе и так называемая "специальная военная операция", решаются на поле боя.

"Даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и спецоперации, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдат", — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в течение двух последних дней запустила по Украине сто ракет. По его словам, якобы таким образом она отреагировала на удары, которые были произведены вглубь российских территорий.

"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", — сказал он.

Путин заявил, что якобы Россия всегда будет отвечать на удары противника по своим территориям. Помимо этого, кремлевский диктатор заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" якобы являются аналогами американских ATACMS, поставляемых Украине, и всех его модификаций. По словам Путина, России якобы известно, сколько западных вооружений поставлено в Украину и сколько Запад еще планируется поставить.



