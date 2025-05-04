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Путин рассказал, почему начал войну против Украины

По версии Путина война в Украине началась из-за игнорирования Запада предупреждений от России.

4 мая 2025, 13:10 comments3409
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Slava Kot

Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны России против Украины. По словам российского диктатора, конфликт стал "следствием отсутствия реакции Запада" на предупреждения, которые он якобы озвучивал еще в 2007 году.

Путин рассказал, почему начал войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В новом фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", созданном российской госпропагандой, Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины. По словам Путина, он предупреждал о грядущих геополитических изменениях.

"Отсутствие реакции Запада на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции в 2007-м, в результате привело к трагическим событиям в Украине", — сказал Путин.

Также в пропагандистском фильме Путин заявил, что Россия в 2014 году не была готова к полномасштабному вторжению в Украину.

"Начать СВО в 2014-м было нереалистично — Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом", — сказал Путин.

На Мюнхенской конференции в 2007 году Владимир Путин основными темами речи назвал "униполярный мировой порядок", расширение НАТО на восток, разоружение и иранскую ядерную программу. Эта речь обозначила значительное изменение во внешней политике России. Эксперты считают ее ранними признаками поворота России к имперскости, которая и привела к войне в Украине.

В России же считают речь предупреждением Путина, которую проигнорировали США, ЕС и НАТО из-за чего, по версии Москвы, началось вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе обнаружили смену приоритетов Путина на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин ответил, почему не использует ядерное оружие для ударов по Украине.



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