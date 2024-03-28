logo

BTC/USD

70627.48

ETH/USD

3584.15

LTC/USD

95.55

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин рассказал, при каких условиях РФ никогда бы не начала войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин рассказал, при каких условиях РФ никогда бы не начала войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в Торжок рассказал военным летчикам о том, что «специальной военной операции» в Украине могло бы и не быть. По его словам, во всем виновна Европа

сегодня, 12:43
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что сейчас страна-агрессор вынуждена проводить "специальную военную операцию" в Украине, так как ей надо "защитить" людей на "своих исторических территориях".

Путин рассказал, при каких условиях РФ никогда бы не начала войну в Украине

Владимир Путин

При этом, Путин цинично заявил, что войны в Украине могло бы и не быть, но во всем опять виновен Запад.

"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование"
, — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-агрессор Россия постоянно выдумывает разные причины, почему она начала войну против Украины, а также постоянно меняет цели этой войны. Так, страна-агрессор заявляет, что начала войну, поскольку якобы Киев "ущемлял" и "уничтожал народ Донбасса". При этом целями войны Кремль называет "денацификацию", "демилитаризацию" Украины, а также отказ ее от членства в НАТО. Кроме того, агрессор хочет, чтобы российский язык в Украине функционировал на равных с государственным украинским языком.

При этом цели войны России неоднократно высмеивались на Западе. Например, американский журналист Такер Карлсон заявил, что он никогда не слышал большей глупости, чем идея некой "денацификации" Украины, с которой носится кремлевский диктатор. По его словам, глупо считать, что в Украине проживают некие неонацисты.

К слову, кремлевский диктатор отметил, что РФ может начать боевые действия против третьих стран, если они передадут Украине американские истребители.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://eadaily.com/ru/news/2024/03/28/putin-rasskazal-v-kakom-sluchae-svo-mogla-by-ne-nachatsya
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости