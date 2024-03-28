Путин рассказал, при каких условиях РФ никогда бы не начала войну в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что сейчас страна-агрессор вынуждена проводить "специальную военную операцию" в Украине, так как ей надо "защитить" людей на "своих исторических территориях".

Владимир Путин

При этом, Путин цинично заявил, что войны в Украине могло бы и не быть, но во всем опять виновен Запад.

"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование" , — заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-агрессор Россия постоянно выдумывает разные причины, почему она начала войну против Украины, а также постоянно меняет цели этой войны. Так, страна-агрессор заявляет, что начала войну, поскольку якобы Киев "ущемлял" и "уничтожал народ Донбасса". При этом целями войны Кремль называет "денацификацию", "демилитаризацию" Украины, а также отказ ее от членства в НАТО. Кроме того, агрессор хочет, чтобы российский язык в Украине функционировал на равных с государственным украинским языком.

При этом цели войны России неоднократно высмеивались на Западе. Например, американский журналист Такер Карлсон заявил, что он никогда не слышал большей глупости, чем идея некой "денацификации" Украины, с которой носится кремлевский диктатор. По его словам, глупо считать, что в Украине проживают некие неонацисты.

К слову, кремлевский диктатор отметил, что РФ может начать боевые действия против третьих стран, если они передадут Украине американские истребители.



