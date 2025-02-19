Путин расставил переговорные ловушки: попал ли уже в них Трамп

Кремль и США продолжают настаивать на президентских выборах во время войны. Впрочем, как отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко, Украина не может допустить такого сценария, поскольку представляет угрозу для государства.

Владимир Путин

По словам эксперта, утверждение о "нелегитимности" Владимира Зеленского является чисто политическими манипуляциями Кремля. Россияне стремятся провести выборы, чтобы иметь возможность заключать соглашения с руководителем Украины, чей мандат будет обновлен избирательным процессом. В то же время, реальная цель Москвы – не легитимность власти, а попытка навязать Украине свои условия.

Фесенко предполагает, что Кремль может использовать эту тему как переговорный рычаг.

"Думаю, здесь они начинают расставлять переговорные ловушки. В частности, если американцы согласятся на тему выборов до подписания какого-либо мирного соглашения, тогда россияне начнут выдвигать требования. К примеру, они будут говорить, что обязательно нужно, чтобы в выборах приняли участие пророссийские политические силы. В частности, те, которые запрещены решением СНБО", – подчеркнул политолог.

Президент Зеленский, как и украинцы, не позволит возвращению политических сил, продвигающих российские нарративы. В то же время, предполагает политолог, Кремль, вероятно, постарается выставить это как "отказ Украины от демократических выборов". Россияне могут пойти дальше и потребовать, например, возобновления трансляции своих пропагандистских телеканалов.

Фесенко подчеркнул, что такая стратегия представляет серьезную угрозу, ведь главная цель Кремля – не победа своего кандидата, а легализация пророссийских партий и расширение влияния на информационное пространство Украины. Именно поэтому, по словам эксперта, украинским переговорщикам следует заранее определять жесткие рамки и сделать невозможным возвращение пророссийских сил в политическую жизнь страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет выборов в Украине и даже говорит, что у Зеленского только 4% поддержки.



