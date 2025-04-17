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Лиля Воробьева
Глава России Владимир Путин отметил ряд лиц государственными наградами "за особые заслуги". В список награжденных попали также религиозные деятели и деятели культуры, в том числе раввин и певица.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом сообщают российские СМИ. Соответствующие указы Путина были размещены на правительственном портале 17 апреля.
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова была награждена орденом "За заслуги перед Родиной" IV степени.
Напомним, что Захарова известна своими безумными заявлениями по Украине и активным участием в информационной политике Кремля.
Кроме того, орденом Почета был награжден главный раввин России Берл Лазарь. Он не раз открыто выражал поддержку политике Кремля.
Также Путин вручил награду певице Татьяне Булановой. Она получила медаль "За работу в культуре и искусстве". Буланова называется заслуженной артисткой России и заявляла, что ей "не стыдно жить в России".
"Наградить Татьяну Ивановну Буланову, артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона"", медалью "За работу в культуре и искусстве"", — говорится в документе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Госдуме жестко "опустили" Ван Дамма , признавший предложение Путину в любви. В сети появилось видео, на котором актер Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию и поговорить с Путиным "о счастье". Актер считает, что мог бы стать "послом мира".В частности, в ролике Жан-Клод Ван Дамм сидит рядом с бывшим нардепом от Партии регионов Александром Онищенко, который еще в 2016 году сбежал из Украины. Известно, что политика подозревается в коррупции и государственной измене.
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