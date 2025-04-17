Путин раздал свои награды: кому и что досталось

Глава России Владимир Путин отметил ряд лиц государственными наградами "за особые заслуги". В список награжденных попали также религиозные деятели и деятели культуры, в том числе раввин и певица.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ. Соответствующие указы Путина были размещены на правительственном портале 17 апреля.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова была награждена орденом "За заслуги перед Родиной" IV степени.

"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Родиной" IV степени Захарову Марию Владимировну", — говорится в документе.

Напомним, что Захарова известна своими безумными заявлениями по Украине и активным участием в информационной политике Кремля.

Кроме того, орденом Почета был награжден главный раввин России Берл Лазарь. Он не раз открыто выражал поддержку политике Кремля.

"За заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Почета Лазаря Пинхоса Берела – главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России", город Москва", – отмечается в указе.

Также Путин вручил награду певице Татьяне Булановой. Она получила медаль "За работу в культуре и искусстве". Буланова называется заслуженной артисткой России и заявляла, что ей "не стыдно жить в России".

"Наградить Татьяну Ивановну Буланову, артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона"", медалью "За работу в культуре и искусстве"", — говорится в документе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Госдуме жестко "опустили" Ван Дамма , признавший предложение Путину в любви. В сети появилось видео, на котором актер Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию и поговорить с Путиным "о счастье". Актер считает, что мог бы стать "послом мира".

В частности, в ролике Жан-Клод Ван Дамм сидит рядом с бывшим нардепом от Партии регионов Александром Онищенко, который еще в 2016 году сбежал из Украины. Известно, что политика подозревается в коррупции и государственной измене.