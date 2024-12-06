Российский диктатор Владимир Путин выразил недовольство значительным сокращением целевого показателя национального проекта "Беспилотные авиационные системы", связанного с созданием инфраструктуры для полетов дронов в регионах РФ.

Путин раскритиковал свое правительство. Фото из открытых источников

Глава Кремля подчеркнул, что такое снижение недопустимо и потребовал детальной проработки этого вопроса, пишут российские медиа.

Доклад о реализации нацпроекта представил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Он отметил, что проект включает пять федеральных программ и 15 целевых показателей, направленных на развитие новой отрасли гражданских беспилотных авиационных систем. По его словам, понижение целевых показателей и объемов финансирования объясняется как объективными, так и субъективными причинами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".