Серийный каннибал-убийца, получивший ранения во время участия в войне на стороне России в Украине, был помилован кремлевским диктатором Владимиром Путиным в обмен на военную службу. Однако теперь он, вероятно, будет постоянно осматриваться из-за возможности мести со стороны родственников жертв, пишет Mirror .

Денис Горин

Как отмечает издание, 45-летний Денис Горин из города Анива (Сахалинская область) был приговорен в 2018 году к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве мужчины и поедании части тела своей жертвы.

В начале 2023 года, находясь в колонии, Горин подписал контракт с частной военной компанией и был отправлен в Украину для участия в российском вторжении. Он служил в подразделении Шторм-Z и получил ранения во время боев, после чего Путин его помиловал. Это позволило Горину вернуться домой на свободу.

Такое решение вызвало волну возмущения в России и повлекло за собой бурные дебаты относительно морали помилования преступников за участие в войне, сообщает Mirror.

Сначала Горин вел приличную жизнь и пользовался уважением среди местных жителей, знавших его с детства. Он не имел криминального прошлого и считался надежным членом общества. Однако после школы он женился и стал отцом двоих детей, но не сумел справиться с ответственностью. Из-за отсутствия высшего образования семья столкнулась с финансовыми трудностями.

В начале 2000-х Горин стал зависим от алкоголя и оказался на улице. В 2002 году он совершил свое первое убийство — лишил жизни знакомого и расчленил тело, употребив мягкие ткани. В марте 2003 года суд приговорил его к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима, но уже в 2010 году Горин досрочно вышел на свободу.

Вернувшись в Аниву, он продолжил вести асоциальный образ жизни, перебиваясь случайными заработками и воровством. В это время, по сообщениям, Горин вместе с братом Евгением совершили еще несколько убийств в родном городе.

В июне 2011 года братья напали на молодого человека после того, как узнали о якобы насилии над племянником. Они жестоко избили невинного парня и перерезали ему горло. Тело закопали на берегу реки Лютой, где он пролежал до весны 2012 года.

Следующее убийство произошло в январе 2012 года: во время ссоры в магазине Горин нанес знакомому около 30 ножевых ранений. В тот же день он был задержан полицией, и он сразу признался в преступлении. В феврале 2013 года суд признал его виновным в двух убийствах и приговорил к 20 годам и 10 месяцам колонии.

Евгений Горин не дожил до суда — он скончался при загадочных обстоятельствах в следственном изоляторе в 2012 году.

В 2017 году Денис Горин признался еще в одном убийстве, совершенном в ноябре 2010 года. Жертвой стал знакомый по имени Александр. Согласно словам Горина, ссора между ними возникла после того, как Александр обиделся на шутку о его брате. Позже в тот же вечер Горин под хмельком посетил дом Александра, и их спор закончился смертельным ранением ножом в грудь.

Таким образом, количество жертв Горина достигло четырех, а его самого сочли серийным убийцей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин не собирается завершать войну против Украины.



