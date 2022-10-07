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Путин разрешил своим пропагандистам говорить правду о войне

Владимир Путин разрешает российским СМИ сообщать о неудачах в Украине.

сегодня, 22:26
Автор:

Slava Kot
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Российская армия в Украине постоянно терпит потери, именно поэтому Владимир Путин разрешил своим пропагандистам на государственных телеканалах говорить правду о неудачах. Это решение обусловлено тем, что в обществе растут сомнения из-за постоянной оптимистической пропаганды в СМИ. О таком решении российского президента сообщает издание Bloomberg .

Путин разрешил своим пропагандистам говорить правду о войне

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским СМИ говорить о войне. Фото из открытых источников

Удачные действия украинской армии заставляют Владимира Путина прибегать к непопулярным решениям, таким как мобилизация или признание значительных потерь или поражений в Украине.

Именно поэтому кремлевские пропагандисты начали немного изменять риторику в последние недели, ведь раньше они почти всегда рассказывали о победах и удачных действиях российской армии, а поражения почти не обсуждали.

"Мы должны прекратить лгать", — сказал бывший генерал РФ Андрей Картаполов.

Также подобные изречения использовали и другие пропагандисты, в том числе и Маргарита Симоньян.

Власти Российской Федерации считают, что такими шагами смогут улучшить свое положение, особенно на фоне мобилизации.

Конечно, Кремль во главе с Путиным и дальше будет контролировать российские СМИ. Примечательно, что с лета Владимир Путин провел две закрытые встречи с российскими медиа, одну из которых перед объявлением о частичной мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах президента Франции Эммануэля Макрона, рассказавшего об ошибке Владимира Путина. Также Макрон рассказал о своих телефонных разговорах с президентом России.

Также "Комментарии" писали о том, как двое россиян скрылись от мобилизации. Мужчины отправились на лодке из Чукотки в Аляску , проплыв как минимум 60 км.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-06/kremlin-lets-state-media-tell-some-truth-on-putin-s-stalling-war?leadSource=uverify%20wall
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