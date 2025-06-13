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Путин развязал себе руки: в России увеличат набор наемников на войну против Украины

Путин упростил некоторые условия для военных из стран СНГ

сегодня, 16:33
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Кречмаровская Наталия

Россия потеряла уже более миллиона личного состава в войне против Украины. В общей сложности российское войско теряет около 1000 человек в сутки. Эти утраты в РФ пробуют оперативно восполнять. В Кремле придумали очередной способ привлечь больше наемников на войну против Украины.

Путин развязал себе руки: в России увеличат набор наемников на войну против Украины

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Владимир Путин подписал указ, которым разрешил военным из стран СНГ не проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Отмечается, что эти процедуры обязательны для всех иностранцев в России. Однако упрощение условий предусмотрено для военных, которые находятся в России "при служебной необходимости".

В ЦПД рассказывают, что мотивов Кремля принять такое решение может быть несколько. Во-первых, Путин может хотеть сделать так, чтобы масштабная кампания против мигрантов из среднеазиатских стран не привела к уменьшению военного сотрудничества со странами СНГ, прежде всего, с Беларусью. В Центре отметили, что российские власти в последние месяцы проводят широкую кампанию против мигрантов, чтобы отвлечь население от экономических и социальных проблем.

Во-вторых, Кремль, упростив условия пребывания военных из стран СНГ на российской территории, облегчает вербовку этих военных для участия в войне в Украине на стороне РФ.

"Огромные потери РФ на войне против Украины и постепенное уменьшение количества россиян, готовых ехать на войну даже за большие деньги, заставляет Кремль искать альтернативные пути пополнения войск", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал о совете военного как заставить Россию прекратить войну.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14591
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