Путин резко изменил риторику: что уже не может скрыть Кремль

Проблемы в российской экономике нарастают из-за продолжения войны против Украины и введены санкции. Проблемы с экономикой РФ уже признал и российский лидер Владимир Путин – он публично отчитал чиновников экономического блока.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

"По словам Путина, официальная статистика в 0,4% роста ВВП в июле — это недостаточно. Поэтому он строго приказал обеспечить "высшие темпы". Кроме того, Путин требует от чиновников обеспечить наполнение бюджета путем усиления борьбы с "серыми схемами", теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов", — сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что столь резкое изменение риторики Путина, еще недавно публично отрицавшего очевидные экономические проблемы, свидетельствует, что скрывать реальное положение дел больше невозможно. Вероятно, пропаганда перейдет от умалчивания к переложению ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручение президента".

Однако, как отмечают аналитики ЦПД, главная причина падения экономики РФ не в некомпетентных чиновниках. Причина – в развязанной Путиным агрессивной войне против Украины. Именно полномасштабная агрессия съедает огромные ресурсы на непроизводительный ВПК и армию. Это привело к рекордному дефициту бюджета, обвалу промышленного производства и вызвало падение нефтегазовых доходов.

"Таким образом, исправить ситуацию и получить больше денег на войну, просто дав команду правительству и чиновникам, у Путина не получится", — отмечают в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему риторика Путина уже не срабатывает — россияне готовятся к худшему.