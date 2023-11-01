Путин сделал безумное заявление о диверсиях, которые готовит Запад против России

Российский президент сделал заявление о диверсиях и традиционно во всем обвинил Запад. Так, по словам Путина, "потенциал санкций против РФ исчерпан — в ход могут пойти натуральные диверсии". Такое заявление он сделал во время совещания, сообщают пропагандистские паблики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В своем выступлении он упомянул Северный поток и посетовал, что Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией.

"В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас исчерпан – в ход могут пойти натуральные диверсии. Акты саботажа на наиболее важных объектах мировой инфраструктуры. Мы помним, что произошло с Северным потоком. Не стоит исключать и провокаций – вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Он сама из себя ничего не представляет, объемы там незначительны. Однако, как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести вред – такие вещи, конечно, могут использоваться против нас. Важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением", – заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну. Подавляющее большинство, а именно 70% граждан РФ готовы поддержать своего диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины.

Социологи отмечают, опрос показал, что 70% участвовавших в опросе россиян поддержали бы решение Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине. Правда есть один нюанс. Если бы Путин вдруг принял решение о том, чтобы вывести с территории Украины все свои войска, согласившись вернуть все ранее оккупированные территории под контроль Украины, имперские амбиции россиян дали бы знать о себе и только 34% граждан соседней страны согласились бы с таким решением.

