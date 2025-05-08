Путин сделал новое циничное заявление о "долгосрочном мире для всех"

РФ выступает за равенство и справедливость, за равную и безраздельную безопасность для всех. Только такой подход сможет обеспечить долговременный мир для всех народов Земли. Такое циничное заявление сделал российский диктатор и убийца мирного населения Украины Владимир Путин, обращаясь к иностранным гостям на торжественном своем обеде, где собрались все приехавшие на кремлевские мероприятия.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин в своем обращении на торжественном обеде принялся расхваливать своих гостей и заявил, что к победе над нацизмом вели совместные усилия народов Европы, США, Африки, АТР и Латинской Америки.

А в конце он цинично предложил своим гостям тост за поколение победителей и мир. Игнорируя тот факт, что он напал на мирную страну, уничтожил деревни и города, убил мирных жителей в Украине

"За великую Победу, за мир и благополучие. За вас, за наших друзей", — поднял бокал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Си Цзиньпин сделали новое циничное заявление об Украине. Россия и Китай призывают устранить "первопричины" войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

"Россия и Китай поддерживают все усилия, способствующие установлению мира в Украине. Москва и Пекин убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины", — цитирует документ российское информагентство "РИА Новости".

При этом в заявлении не говорится, что именно Россия инициировала войну в Украине, нарушив международное право и собственные межгосударственные обязательства. Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность "за счет и в ущерб безопасности других стран".

