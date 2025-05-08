Путин сделал новое циничное заявление о "долгосрочном мире для всех"

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Лиля Воробьева
РФ выступает за равенство и справедливость, за равную и безраздельную безопасность для всех. Только такой подход сможет обеспечить долговременный мир для всех народов Земли. Такое циничное заявление сделал российский диктатор и убийца мирного населения Украины Владимир Путин, обращаясь к иностранным гостям на торжественном своем обеде, где собрались все приехавшие на кремлевские мероприятия.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин в своем обращении на торжественном обеде принялся расхваливать своих гостей и заявил, что к победе над нацизмом вели совместные усилия народов Европы, США, Африки, АТР и Латинской Америки.
А в конце он цинично предложил своим гостям тост за поколение победителей и мир. Игнорируя тот факт, что он напал на мирную страну, уничтожил деревни и города, убил мирных жителей в Украине
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Си Цзиньпин сделали новое циничное заявление об Украине. Россия и Китай призывают устранить "первопричины" войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.
При этом в заявлении не говорится, что именно Россия инициировала войну в Украине, нарушив международное право и собственные межгосударственные обязательства. Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность "за счет и в ущерб безопасности других стран".
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