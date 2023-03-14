Путин сделал новое циничное заявление о причинах войны в Украине и вспомнил историю

14 марта российский президент Владимир Путин снова сделал несколько заявлений о войне в Украине. По его словам, Россия борется в нашей стране за "русский мир". А еще традиционно обвинил во всем Запад. Такие заявления он сделал в Улан-Удэ, где общался с рабочими авиационного завода, пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали и водили за нос. Также он отметил, что все нынешние проблемы начались после развала СССР: мир был создан после Второй мировой войны победителями – США и Советским Союзом.

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Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле назвали свои условия для мирных переговоров между Украиной и Россией. Во время утреннего брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков назвал условия, которые ставит Россия перед Украиной для "мирного" окончания войны. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время утреннего брифинга ответил на несколько вопросов, в частности, часть из них касалась войны в Украине, зернового соглашения и мирного решения окончания военных действий. Спикер Кремля заявил, что Россия не собирается идти на компромиссы, а позиция Москвы "хорошо известна", поэтому российский политик призвал Украину признать ситуацию "де-факто", чтобы начать мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия сокращает срок действия зернового соглашения . В России заявили, что поддерживают продление зернового соглашения по истечении срока действия предыдущего (18 марта), но только на 60 дней. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уже заявил, что продлением соглашения только на 60 дней Россия нарушает договоренности, заключенные ранее между ней, Турцией, ООН и нашей страной (там речь шла о продлении минимум на 120 дней).





