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Путин сделал новое заявление о возможности завершить войну в 2025 году и Боге

Путин, отвечая на вопрос, закончится ли война в следующем году, принялся цитировать русскую литературу

26 декабря 2024, 18:59 comments1600
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Лиля Воробьева

Путин снова высказался о возможности завершить войну в Украине в 2025 году: "вашими бы устами и мед пить". Сказал он. Глава Кремли вышел к журналистам по окончании своего саммита и ответил на несколько вопросов. По его словам, Москва якобы стремится к завершению "конфликта в Украине". Также он похвастался, что "ежедневно, днем и ночью получает информацию о ситуации на фронте".

Путин сделал новое заявление о возможности завершить войну в 2025 году и Боге

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я в Бога верю. А Бог с нами",- цинично ответил Путин на вопрос, закончится ли "СВО" в 2025 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин решил повысить ставки войны в Украине . Падение режима сирийского диктатора Башара Асада и довольно безжизненная реакция на это со стороны Коемля свидетельствуют, что для российского диктатора Владимира Путина важнее нанести Украине решающее поражение и не разбрасывать силы и ресурсы на другие регионы.

Авторы материала проанализировали последствия падения режима Асада для России и пришли к выводу, что Путин ради полной победы в войне в Украине готов пожертвовать всем, в том числе и прежними успехами в стране на Ближнем Востоке. Отмечается, что Москва в свое время успешно помогла Асаду восстановить военный и политический контроль над большей частью Сирии, но оказалась неспособна нанести решающий удар сопротивлению в долгосрочной перспективе. Россия также смогла содействовать экономическому развитию в Сирии. Foreign Affairs пишет, что после крушения режима Асада Путин может еще больше сил и ресурсов бросить на войну против Украины. и это при том, что никто не ожидал, что Россия так легко отвернется от поддерживавшего столько лет режима Асада.



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