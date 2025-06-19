Путин сделал предложение Мерцу и заговорил о Taurus: что предлагает

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Лиля Воробьева
Путин заявил, что готов к контактам с канцлером ФРГ Мерцем, ведь это якобы "европейцы прекратили контакты с Россией, они пусть и восстанавливают". Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Президент России Владимир Путин считает, что посредником в урегулировании конфликта должно выступать только государство, не участвующее в противостоянии. По его убеждению, Германия пока не отвечает критерию нейтральности.
"Когда мы видим на поле боя немецкие танки "Леопарды", а сейчас мы смотрим на то, что Германия раздумывает поставлять "Таурусы" (дальнобойные"
Он отметил, что Россия не рассматривает Германию как нейтральную сторону, а наоборот — как страну, поддерживающую Украину, а в отдельных случаях — как участника боевых действий.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин идет на встречу с западными СМИ . После многих лет Путин игнорировал встречи с западной прессой, которая задавала ему совсем неудобные вопросы. Теперь глава Кремля собирается встретиться с журналистами ведущих мировых изданий во время форума в Петербурге. Потому что до этого он общался только со своими пропагандистами. Такое заявление сделал его спикер Дмитрий Песков.
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