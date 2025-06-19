Путин сделал предложение Мерцу и заговорил о Taurus: что предлагает

Путин заявил, что готов к контактам с канцлером ФРГ Мерцем, ведь это якобы "европейцы прекратили контакты с Россией, они пусть и восстанавливают". Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Если господин федеральный канцлер хочет позвонить по телефону и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся от никаких контактов, и мы всегда к этому открыты. И года полтора назад, два, такие разговоры с канцлером Шольцем и с другими лидерами Европы, они имели регулярный характер. боя, они сами прекратили эти контакты. Они прекратили, пожалуйста, они пусть и восстанавливают.

Президент России Владимир Путин считает, что посредником в урегулировании конфликта должно выступать только государство, не участвующее в противостоянии. По его убеждению, Германия пока не отвечает критерию нейтральности.

"Когда мы видим на поле боя немецкие танки "Леопарды", а сейчас мы смотрим на то, что Германия раздумывает поставлять "Таурусы" (дальнобойные"

ракеты Taurus. – ред.) для атак на российские территории... возникают большие вопросы. Если это произойдет, это не отразится на ходе боевых действий, но наши отношения совсем испортит", – заявил глава Кремля.

Он отметил, что Россия не рассматривает Германию как нейтральную сторону, а наоборот — как страну, поддерживающую Украину, а в отдельных случаях — как участника боевых действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин идет на встречу с западными СМИ . После многих лет Путин игнорировал встречи с западной прессой, которая задавала ему совсем неудобные вопросы. Теперь глава Кремля собирается встретиться с журналистами ведущих мировых изданий во время форума в Петербурге. Потому что до этого он общался только со своими пропагандистами. Такое заявление сделал его спикер Дмитрий Песков.