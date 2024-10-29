Путин сделал ряд заявлений при старте тренировки стратегических сил ядерного сдерживания

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
29 октября президент РФ Владимир Путин объявил о начале учений стратегических ядерных сил, в ходе которых будут отрабатываться пуски ракет, сообщает "Риа новости". Следовательно, лидер Кремля сделал несколько ключевых тезисов:
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Начальник Генштаба Валерий Герасимов дополнительно сообщил, что к учениям привлечены ракетоноситель "Ярс", подлодка и две стратегические ракетоносители дальней авиации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о провале Путина перед лидерами мира. Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку саммиту БРИКС в России, назвавшему провалом для российского диктатора Владимира Путина. По словам Зеленского, лидеры из блока БРИКС не хотят "грязниться о Путине".
Владимир Зеленский в интервью The Times of India заявил, что считает саммит БРИКС в РФ неудачей Путину, ведь некоторые лидеры блока проигнорировали визит в Россию.
Новости