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Путин сделал ряд заявлений при старте тренировки стратегических сил ядерного сдерживания

Путин заявил, что во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания будут отработаны пуски ракет

сегодня, 19:55
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Лиля Воробьева

29 октября президент РФ Владимир Путин объявил о начале учений стратегических ядерных сил, в ходе которых будут отрабатываться пуски ракет, сообщает "Риа новости". Следовательно, лидер Кремля сделал несколько ключевых тезисов:

Путин сделал ряд заявлений при старте тренировки стратегических сил ядерного сдерживания

Владимир Путин (фото из открытых источников)

  1. Пуски ракет: Во время учений предусмотрена отработка запуска ракет, подчеркивающая возможности стратегических ядерных сил РФ.
  2. Использование ядерного оружия как "крайняя мера": Путин подчеркнул, что применение ядерного оружия остается в крайней мере обеспечения безопасности РФ.
  3. Совершенствование и ресурсы: Россия планирует продолжать развивать свои ядерные силы, и для этого, по словам Путина, у страны есть все необходимые ресурсы.
  4. Отказ от гонки вооружений: Путин заявил, что Россия не намерена вовлекаться в новую гонку вооружений.
  5. Системы преодоления ПРО РФ оснащает стратегические силы средствами для преодоления противоракетной обороны противника.
  6. Надежный гарант суверенитета Путин подчеркнул, что ядерная триада является гарантом суверенитета и безопасности РФ.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов дополнительно сообщил, что к учениям привлечены ракетоноситель "Ярс", подлодка и две стратегические ракетоносители дальней авиации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о провале Путина перед лидерами мира. Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку саммиту БРИКС в России, назвавшему провалом для российского диктатора Владимира Путина. По словам Зеленского, лидеры из блока БРИКС не хотят "грязниться о Путине".

Владимир Зеленский в интервью The Times of India заявил, что считает саммит БРИКС в РФ неудачей Путину, ведь некоторые лидеры блока проигнорировали визит в Россию.



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Источник: https://t.me/rian_ru/266868
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