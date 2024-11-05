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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия остается готовой к переговорам с Украиной. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.
Владимир Путин
При этом она сказал, что якобы именно украинская сторона отказалась дальше вести переговоры.
Помимо этого, кремлевский диктатор назвал глубоко ошибочным курс Запада на затягивание конфликта на Украине.
Также диктатор добавил, что Россия ценит желание стран-членов БРИКС содействовать урегулированию конфликта в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Радио Свобода получило копию проекта договора, который Москва предложила Украине в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. В этом документе четко прослеживается настоящая цель Путина по отношению к Украине. Как сообщает Радио Свобода, документ содержит шесть страниц основного текста и четыре страницы приложений, охватывающих 18 статей, включая условия нейтралитета Украины, вопросы границ, гуманитарные аспекты (язык, религия, история), а также предложения по снятию санкций с России. В частности, РФ требовала не только подарить ей территории, а сократить армию до 50 тысяч человек, включая полторы тысячи офицерского состава. Если бы это желание исполнилось, у Украины осталось бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков. Кроме того, россияне хотели, чтобы Украина взяла на себя расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.
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