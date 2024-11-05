Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия остается готовой к переговорам с Украиной. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Владимир Путин

"Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но и на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И был даже выработан взаимно приемлемый договор, парафированный с украинской стороной", — заявил кремлевский диктатор.

При этом она сказал, что якобы именно украинская сторона отказалась дальше вести переговоры.

"Однако украинская сторона по совету извне — а об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла", — заявил Путин.

Помимо этого, кремлевский диктатор назвал глубоко ошибочным курс Запада на затягивание конфликта на Украине.

"Взятый рядом западных государств враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея ввиду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочен", — отметил Путин.

Также диктатор добавил, что Россия ценит желание стран-членов БРИКС содействовать урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Радио Свобода получило копию проекта договора, который Москва предложила Украине в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. В этом документе четко прослеживается настоящая цель Путина по отношению к Украине. Как сообщает Радио Свобода, документ содержит шесть страниц основного текста и четыре страницы приложений, охватывающих 18 статей, включая условия нейтралитета Украины, вопросы границ, гуманитарные аспекты (язык, религия, история), а также предложения по снятию санкций с России. В частности, РФ требовала не только подарить ей территории, а сократить армию до 50 тысяч человек, включая полторы тысячи офицерского состава. Если бы это желание исполнилось, у Украины осталось бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков. Кроме того, россияне хотели, чтобы Украина взяла на себя расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.



