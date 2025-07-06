Российский диктатор Владимир Путин подверг критике западные страны за поставку оружия Украине. По его словам, в некоторых странах из-за помощи Украине возникает больше проблем, чем в России из-за санкций и войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта "Все для Победы!", где в пропагандистской манере подверг критике поддержку Украины западными партнерами. По его словам, Запад должен отказаться от помощи Украине и заниматься внутренними делами, ведь российские дроны якобы уничтожили техники на 2 млрд долларов.

"Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительство тратит их народные денежки – вместо того, чтобы развивать свои системы здравоохранения, а там много проблем, мы знаем это хорошо, системы ЖКХ те же, поднимать заработные платы", – отметил Путин.

Также российский диктатор упомянул в своем выступлении проблему мигрантов, заявив, что у Запада с этим больше проблем, чем у России, ведущей войну против Украины.

"Надо их трудоустраивать, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где нужно. Это не всегда там выходит. И везде много подобных проблем. У нас тоже. Но у них гораздо острее. И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят по России до сих пор, тем хуже будет", — добавил Путин.

Отметим, что, несмотря на заявления российского диктатора об ухудшении систем здоровья, в странах ЕС люди в среднем живут 81,4 года, а в США — почти 80. В то время как показатель РФ составляет 71 год. Также у жителей западных стран более высокие зарплаты, а мигранты, хоть и создают некоторые проблемы, однако дают развитие экономике, в частности украинские беженцы в Польше и других странах.

Кроме того, сам Путин также тратит деньги россиян на войну. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния РФ в размере почти 11 триллионов рублей в 2022 году сократилась к концу 2024 года до 3,8 триллиона рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал главную цель в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, закончится ли война до конца 2025 года.