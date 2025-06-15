Путин сделал заявление о своем здоровье: рассказал об одном недуге

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что регулярно проходит медицинские обследования ежегодно, занимающие у него два дня. Во время одного из таких медосмотров 72-летнему Путину рассказали, что у него ухудшилось зрение.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Российский пропагандист Павел Зарубин опубликовал видео за 12 июня с мероприятия, где Путин вручил избранным россиянам награды "Герой труда". Во время беседы с журналистами российский диктатор рассказал о своих проблемах со здоровьем. По его словам, во время одного из медосмотров у него обнаружили ухудшение зрения. Несмотря на это, Путин не захотел носить очки.
Путин добавил, что когда надел очки, то у него "закружилась голова". По его словам, тогда он принял решение, что если не снимет очки, то будет "ходить в них всю жизнь".
Спекуляции по здоровью российского диктатора продолжаются годами и особенно усилились после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Также говорилось, что у Путина болезни сердца, печени, различные виды рака. Кроме того, существуют теории заговора о якобы смерти российского диктатора, а в Кремле руководит всем его двойник. Вместе с тем, в России существует цензура по здоровью диктатора, в частности кинотеатры скрывают сообщения о "смерти" Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил об опасности для будущего России.
Также "Комментарии" писали о привлекших внимание деталях на компьютере Путина.
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