Путин сделал заявление о своем здоровье: рассказал об одном недуге

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что регулярно проходит медицинские обследования ежегодно, занимающие у него два дня. Во время одного из таких медосмотров 72-летнему Путину рассказали, что у него ухудшилось зрение.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский пропагандист Павел Зарубин опубликовал видео за 12 июня с мероприятия, где Путин вручил избранным россиянам награды "Герой труда". Во время беседы с журналистами российский диктатор рассказал о своих проблемах со здоровьем. По его словам, во время одного из медосмотров у него обнаружили ухудшение зрения. Несмотря на это, Путин не захотел носить очки.

"Лет пять или шесть назад пришел проверяться. И мне говорят: "0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы такие очки". Дали мне очки", – сказал Путин.

Путин добавил, что когда надел очки, то у него "закружилась голова". По его словам, тогда он принял решение, что если не снимет очки, то будет "ходить в них всю жизнь".

"Я не знаю, да или нет, но действует. Свободно читаю, без проблем", — сказал Путин.

Спекуляции по здоровью российского диктатора продолжаются годами и особенно усилились после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Здоровье Путина сложное, но он будет бороться до конца своих дней, он не остановится и не сдастся. Было бы ошибкой думать, что здоровье повлияет на ход войны", – оценивала украинская разведка в августе 2022 года.

Также говорилось, что у Путина болезни сердца, печени, различные виды рака. Кроме того, существуют теории заговора о якобы смерти российского диктатора, а в Кремле руководит всем его двойник. Вместе с тем, в России существует цензура по здоровью диктатора, в частности кинотеатры скрывают сообщения о "смерти" Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил об опасности для будущего России.

Также "Комментарии" писали о привлекших внимание деталях на компьютере Путина.