Путин сделал заявление об ударе РФ по Киеву: это просто верх цинизма

Президент России Владимир Путин цинично высказался по поводу ракетных обстрелов Киева, который произошел 17 июня 2025 года и унес жизни 28 человек.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В ходе встречи с представителями иностранных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава Кремля позволил себе откровенную ложь по поводу удара по столице Украины.

"Если бы ваши журналисты увидели, как наши ракеты уничтожают жилые массивы, они вряд ли смогли бы что-то вам передать — они бы просто не выжили. Если кто-то и наблюдал, то только издалека. Мы не наносили удар по жилью, мишенью были предприятия оборонной промышленности", — заявил Путин, отвечая на вопросы журналиста.

Продолжая свою версию событий, президент РФ утверждал, что удары якобы были направлены по заводам, производящим вооружение для украинской армии.

"Именно этим мы и занимаемся. Мы не скрываем этого. Одной из задач "специальной военной операции" (так в России называют полномасштабную войну против Украины, – ред.) является демилитаризация Украины. То есть лишение ее возможности иметь армию, которая представляет угрозу для нас", – добавил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины . Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений по поводу войны, которую Россия ведет против Украины.

Как передает российское государственное агентство ТАСС, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин провел встречу с представителями зарубежных СМИ. Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным. Путин также попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Что касается Крыма, Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.