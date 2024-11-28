Путин сделав странное заявление о жизни Трампа

Жизнь Трампа до сих пор не в безопасности заявил неоднозначно Путин, комментируя российским СМИ, вопрос обсуждал ли Байден с Трампом разрешение на удар американским дальнобойным оружием по РФ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин якобы считает, что Трамп, на которого недавно было совершено несколько покушений, все еще не в безопасности.

" Трамп даже сейчас не находится в безопасности, но я надеюсь, что он человек умный и осторожный",- резко изменил тему Путин и принялся обсуждать подробности американской избирательной кампании.

Также Путин назвал Трампа умным и опытным политиком и стал критиковать нападки на семью Трампа во время президентской кампании в США. Он считает, что они были отвратительными. и даже сравнил их с русской мафией.

"Совершали нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают! Когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое. Борются мужики между собой, а эти трогали. Это настолько отвратительно. , что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшней американской политической системы. Однако, страна велика, безусловно, мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе и с будущей администрацией",- принялся переживать Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп впервые подробно рассказал о новой попытке покушения . Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что частичную ответственность за атаку на него на его поле для гольфа в Вест-Палм-Бич несут президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис.

Дональд Трамп в прямом эфире в социальной сети X впервые подробно рассказал о новой попытке его убийства. По словам Трампа, во время игры в гольф с друзьями он услышал 4-5 выстрелов.

