Путин шантажирует Орбана и заставляет его выступать против Украины: подробности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил звонок президенту России Владимиру Путину, однако этот разговор не касался мира с Украиной, заявил в эфире "Эспрессо" глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Владимир Путин

"Орбан является марионеткой Путина, и его звонок Путину не был связан с Украиной. Это не имело ничего общего с миром. Он звонил Путину исключительно из собственных интересов. Дело в том, что Россия подвела Венгрию, пообещав построить атомную электростанцию в Венгрии за 12 млрд евро. Разговоры об этом продолжались более 10 лет, а строительство электростанции даже не начато. Теперь Россия шантажирует Венгрию, заявляя, что стоимость строительства будет значительно выше", — сообщил Томпа.

Он пояснил, что Орбан ожидал извлечь выгоду из этого проекта, обещая венграм дешевую электроэнергию и энергетическую независимость страны. Это стало важным аргументом для получения поддержки на выборах.

По данным венгерских медиа, говорит Томпа, Кремль выдвинул Орбану условие — активно распространять антиукраинские нарративы, винить Украину во всех проблемах и призывать к капитуляции на российских условиях. В сущности, именно это и было главной темой разговора.

"Следовательно, позиция Орбана не имеет ничего общего с миротворческой деятельностью. Он просто хочет заставить Украину капитулировать на условиях России", – подчеркнул Томпа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан позвонил Путину и предложил организовать на фронте рождественское перемирие и провести обмен пленными с Украиной. Впрочем, как заявил Песков, якобы Киев отверг все предложения главы правительства Венгрии.



