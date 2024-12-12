Путин шантажирует Орбана и заставляет его выступать против Украины: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил звонок президенту России Владимиру Путину, однако этот разговор не касался мира с Украиной, заявил в эфире "Эспрессо" глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.
Владимир Путин
Он пояснил, что Орбан ожидал извлечь выгоду из этого проекта, обещая венграм дешевую электроэнергию и энергетическую независимость страны. Это стало важным аргументом для получения поддержки на выборах.
По данным венгерских медиа, говорит Томпа, Кремль выдвинул Орбану условие — активно распространять антиукраинские нарративы, винить Украину во всех проблемах и призывать к капитуляции на российских условиях. В сущности, именно это и было главной темой разговора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан позвонил Путину и предложил организовать на фронте рождественское перемирие и провести обмен пленными с Украиной. Впрочем, как заявил Песков, якобы Киев отверг все предложения главы правительства Венгрии.
Новости