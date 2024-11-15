Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Владимир Путин 15 ноября провели первый за два года телефонный разговор. По данным Кремля, переговоры инициировала немецкая сторона, сообщает портал "Комментарии".

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Предварительный разговор, как отметили в Кремле, состоялся в декабре 2022 года.

"Стороны провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрания прав русскоязычных жителей", — сообщают в Кремле.

Относительно окончания войны, российский диктатор отметил, что "российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны украинской стороной". По его словам, возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить "причины конфликта".

Путин также акцентировал внимание на деградации российско-германских отношений "через недружественный курс власти ФРГ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в международной политике после избрания Дональда Трампа президентом США участились размышления о вариантах прекращения войны в Украине. Враждебная сторона в очередной раз заявила о "стремлении" к миру, однако с условиями. Кто должен инициировать мирные переговоры, по мнению российской стороны, читайте по ссылке.