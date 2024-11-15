logo

BTC/USD

89408.52

ETH/USD

3026.75

LTC/USD

82.58

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин сказал Шольцу, что хочет за мир в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сказал Шольцу, что хочет за мир в Украине

О чем говорил Шольц и Путин во время телефонного разговора

сегодня, 17:35 comments2937
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Владимир Путин 15 ноября провели первый за два года телефонный разговор. По данным Кремля, переговоры инициировала немецкая сторона, сообщает портал "Комментарии".

Путин сказал Шольцу, что хочет за мир в Украине

Фото из открытых источников

Предварительный разговор, как отметили в Кремле, состоялся в декабре 2022 года.

"Стороны провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрания прав русскоязычных жителей", — сообщают в Кремле.

Относительно окончания войны, российский диктатор отметил, что "российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны украинской стороной". По его словам, возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить "причины конфликта".

Путин также акцентировал внимание на деградации российско-германских отношений "через недружественный курс власти ФРГ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в международной политике после избрания Дональда Трампа президентом США участились размышления о вариантах прекращения войны в Украине. Враждебная сторона в очередной раз заявила о "стремлении" к миру, однако с условиями. Кто должен инициировать мирные переговоры, по мнению российской стороны, читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/75588
Теги:

Новости

Все новости