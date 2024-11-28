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Путин сказал, сколько РФ запустила ракет по Украине и назвал цели удара

Путин заявил, что массовый ракетный удар по Украине является ответом на обстрел российских территорий

сегодня, 12:43
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в течение двух последних дней запустила по Украине сто ракет. По его словам, якобы таким образом она отреагировала на удары, которые были произведены вглубь российских территорий.

Путин сказал, сколько РФ запустила ракет по Украине и назвал цели удара

Владимир Путин

"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", — сказал он.

Путин заявил, что якобы Россия всегда будет отвечать на удары противника по своим территориям.

"Как я и говорил: ответ всегда будет", — заявил диктатор.

Помимо этого, кремлевский диктатор заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" якобы являются аналогами американских ATACMS, поставляемых Украине, и всех его модификаций.

Также Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, якобы постоянно "клянчит" у своих западных союзников не только ракеты, а и другую военную технику. Он также назвал Зеленского "главарем киевского режима".

По словам Путина, России якобы известно, сколько западных вооружений поставлено в Украину и сколько Запад еще планируется поставить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня с 5:30 в Украине началась массированная комбинированная атака России. Удары наносились калибрами, беспилотниками, ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистическими ракетами. В частности, в Ровенской области более 280 тыс. абонентов остались без электроэнергии Также есть проблемы с водоснабжением. В Луцке было несколько прилетов. В части города отключены электроснабжение, электротранспорт не работает. В Николаеве из-за отключения света не работают троллейбусы, трамваи и учебные заведения. Также известно, что РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры во Львовской и Ивано-Франковской области.




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