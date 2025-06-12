Путин смеется над мирными усилиями Трампа: озвучены тревожные доказательства

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что недавние массированные обстрелы Украины со стороны РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин фактически издевается над мирными инициативами Дональда Трампа, сообщает The Guardian.

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Он также добавил, что Европа уже активизирует свою оборонную стратегию — в частности, наращивает инвестиции в вооружение и оборонную инфраструктуру.

"Евросоюз должен выработать четкий план действий, чтобы помочь Украине эффективно защищаться от российской агрессии", — подчеркнул министр.

Отдельно Сикорский обратил внимание на деятельность теневого флота РФ — судов, перевозящих нефть под сомнительными или "экзотическими" флагами, а иногда и без них, По его мнению, такие действия создают реальную экологическую и безопасность для Балтийского моря.

Между тем, президент США Дональд Трамп высказал предположение, что Путин теряет интерес к потерям своих войск в Украине, ведь, по его словам, Россия еженедельно теряет до 5 тысяч солдат.

"Возможно, ему уже безразлично. Потери огромны. Посмотрим, что будет дальше", — отметил Трамп.

Трамп также упомянул, что между сторонами конфликта якобы был прогресс, однако он исчез после очередных российских ударов по гражданским объектам.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин пытается ввести Трампа в заблуждение — но тот уже начинает это понимать. По словам Зеленского, российский лидер признает только силу.

"Америка обладает этой силой. И я надеюсь, что она это осознает и не позволит Путину играть на слабостях", — заявил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Россия недавно усилила массированные атаки по Украине, президент США Дональд Трамп остается на своем — его отношение к российскому лидеру Владимиру Путину фактически не изменилось.