Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину публично назвал имя бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залежного. Однако в интервью Путин ни разу не назвал имя президента Украины Владимира Зеленского.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину впервые публично назвал Залужного по имени сравнивая его рейтинг с президентом Украины.

"У него (Зеленского) рейтинг, по нашим данным, — вдвое меньше, чем у его возможного ближайшего политического соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон, — у него ровно вдвое рейтинг выше", — сказал Путин.

В интервью фамилия Зеленского звучит дважды, и оба раза ее произносит Зарубин. А Путин использует конструкции "сегодняшний глава киевского режима" и "токсичная фигура".

Как указывает издание "Агентство", к этому моменту фамилия Залужного не упоминалось ни в одной расшифровке заявлений Путина на сайте Кремля и других государственных российских СМИ. Издание NYT указывает, что Путин своими заявлениями фактически дал понять, что Россия в значительно меньшей степени заинтересована в скором завершении войны, чем думает Трамп.

Напомним, что Путин и руководство РФ активно распространяет заявления якобы о "нелегитимности" Зеленского и таким образом исключает возможность начинать мирные переговоры по окончании войны.

Согласно данным социологического исследования группы "Рейтинг", уровень поддержки Залужного в Украине составляет 76%. Однако, несмотря на заявления Путина, что рейтинг Зеленского якобы вдвое ниже, президент Украины среди украинских политиков по уровню доверия занимает второе место с результатом в 65%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине.

Также "Комментарии" писали, что после слов Трампа в ООН сделали заявление о легитимности Зеленского.