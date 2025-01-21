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Путин снова послал сигнал Трампу: что он пытается донести новому президенту США

Путин заявил, что "будет бороться за интересы России"

сегодня, 20:08
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Лиля Воробьева

Президент России Владимир Путин в предвкушении возможных переговоров демонстрирует американскому президенту Дональду Трампу, что у Москвы хватает ресурсов для длительной конфронтации с Украиной и поддерживающим ее Западом. Об этом пишет The New York Times.

Путин снова послал сигнал Трампу: что он пытается донести новому президенту США

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля отметил свое стремление продолжать защищать интересы России, как он их видит. В статье говорится, что Путин стремится зарекомендовать себя жестким переговорщиком и убежден в способности России выдержать давление экономических санкций и преодолеть Украину вместе с ее западными союзниками.

20 января, поздравляя Дональда Трампа с инаугурацией, Путин заявил о готовности начать переговоры по украинскому вопросу. В то же время он подчеркнул, что Москва стремится добиться "долгосрочного мира", а не "временного прекращения огня". Президент России также отметил, что продолжит "бороться за интересы России".

Издание напоминает, что среди ключевых целей Кремля гарантия того, что Украина никогда не станет членом НАТО, и ограничение влияния Запада в Восточной Европе. Кроме того, Путин заявил о своем намерении настаивать на сохранении всех территорий, захваченных Россией.

В The New York Times отмечают, что подобная позиция российского лидера свидетельствует о его намерении жестко отстаивать свои интересы на международной арене, готовясь к непростым переговорам с США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп вынужден будет идти на компромиссы с Путиным . Президенту Дональду Трампу придется идти на диалог с Россией и решать вопросы войны против Украины, об этом в эфире 24 канала сказал политолог Дмитрий Шеренговский. Однако возникает вопрос: когда и как удастся посадить стороны за стол переговоров.

По его словам, когда президент Владимир Зеленский встречался во Франции с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, он показал желание сесть за стол переговоров и пойти на конструктивные решения. При этом Зеленский ясно понимает, что придется говорить и принимать сложные решения, впрочем, страна к этому готова.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/01/21/us/politics/trump-putin-russia-ukraine.html
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