Путин снова послал сигнал Трампу: что он пытается донести новому президенту США

20 января, поздравляя Дональда Трампа с инаугурацией, Путин заявил о готовности начать переговоры по украинскому вопросу. В то же время он подчеркнул, что Москва стремится добиться "долгосрочного мира", а не "временного прекращения огня". Президент России также отметил, что продолжит "бороться за интересы России".

Издание напоминает, что среди ключевых целей Кремля гарантия того, что Украина никогда не станет членом НАТО, и ограничение влияния Запада в Восточной Европе. Кроме того, Путин заявил о своем намерении настаивать на сохранении всех территорий, захваченных Россией.

В The New York Times отмечают, что подобная позиция российского лидера свидетельствует о его намерении жестко отстаивать свои интересы на международной арене, готовясь к непростым переговорам с США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп вынужден будет идти на компромиссы с Путиным . Президенту Дональду Трампу придется идти на диалог с Россией и решать вопросы войны против Украины, об этом в эфире 24 канала сказал политолог Дмитрий Шеренговский. Однако возникает вопрос: когда и как удастся посадить стороны за стол переговоров.

По его словам, когда президент Владимир Зеленский встречался во Франции с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, он показал желание сесть за стол переговоров и пойти на конструктивные решения. При этом Зеленский ясно понимает, что придется говорить и принимать сложные решения, впрочем, страна к этому готова.

