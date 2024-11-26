Путин снова собрался в заграничный визит: что о нем известно

Путин снова собрался за границу. В этот раз это будет соседний Казахстан, где состоится очередная встреча в рамках ОДКБ, сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Помощник президента РФ Ушаков рассказал о программе государственного визита Путина в Казахстан. По его словам, 28 ноября президент примет участие в сессии Совета по коллективной безопасности ОДКБ. По итогам визита в Казахстан планируется подход Путина к СМИ

Это будет 6-я личная встреча глав государств в этом году. Переговоры состоятся в закрытом режиме и расширенном формате. После переговоров лидеры по видеосвязи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном. Состоится подписание документов и совместных заявлений президентов. Предполагается заявление президентов для СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин вдвое поднял выплаты оккупантам за участие в войне против Украины . Российский диктатор Владимир Путин принял решение значительно увеличить единовременные выплаты росгвардейцам за подписание контракта для участия в войне против Украины. Выплаты выросли более чем вдвое.

Теперь росгвардейцы будут получать одноразовое вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, тогда как раньше эта сумма составляла 195 тысяч рублей. Эти выплаты введены с ноября 2022 года. Отмечается, что в последнее время российские власти изменили систему выплат военным. В частности, Путин подписал указ, существенно сокративший компенсации за ранения — до 30 раз. Впрочем, позже другим указом выплаты за травмы, повлекшие инвалидность, были повышены до одного миллиона рублей. Также российские добровольцы теперь обязывают возмещать стоимость утраченной в боях военной техники.

