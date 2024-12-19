Путин снова удивил абсурдом: чем хвастался на этот раз

На своей традиционной прямой линии президент России Владимир Путин сделал несколько громких заявлений о достижениях российской армии. Главное внимание было уделено новому оружию под названием "Орешник". По словам Путина, это ракета, которую невозможно сбить даже лучшими системами ПВО Запада.

Что заявил Путин во время прямой линии

"Это современное, очень новое оружие. У Запада нет шансов сбить эти ракеты", — заявил кремлевский лидер. Путин даже предложил Западу провести "дуэль XXI века", выбрав объект для удара, например в Киеве, и проверить эффективность западных систем обороны.

"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточят туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешник". И посмотрим, что будет", – сказал Путин.

Путин также рассказал о численности вооруженных сил России, которая, по его словам, достигла 1,5 миллиона человек. Также он похвастался, что российские военные возвращают территории квадратными километрами. В частности, он упомянул о боевых действиях в Курской области, где, по утверждению Путина, российские войска уничтожили больше украинской бронетехники, чем на всем фронте за прошлый год.

Ранее "Комментарии" писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии с народом прокомментировал вопрос о завершении так называемой "специальной военной операции" в Украине. По его словам, в этом вопросе нельзя загадывать заранее.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Вашингтоне заявили о том, что Киев и Кремль готовы к переговорам о мире. При этом спецпредставитель США Кит Келлог выразил мнение, что война в Украине может завершиться уже в этом году. Впрочем, считают эксперты, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. По их словам, Келлог почему-то уверен в том, что Украина и РФ просто ждут разрешения от Трампа остановить войну.