Путин снова угрожая Украине, показал странный жест (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных ударах по "центрам принятия решений" в Украине, сделал неоднозначное заявление и сопровождал его странным жестом. Этот момент активно обсуждается в сети, а соответствующее видео было опубликовано российскими СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На вопрос пропагандиста о перспективах таких атак Путин ответил в шутку: "Была такая шутка по прогнозу погоды. Вот прогноз таков: "сегодня в течение дня возможно все"". Его слова вызвали внимание, однако не меньшее удивление вызвало его поведение во время ответа.

На 37-й секунде видео диктатор совершил странный жест: сначала пососал палец, а затем поднял руку, словно определяя направление ветра. Этот момент вызвал волну комментариев в социальных сетях, где пользователи шутят о его поведении, а также обсуждают его возможное значение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин цинично извинился перед Меркель . Путин принес извинения Меркель за ситуацию многолетней давности, когда она приезжала в Москву и испугалась собаки Кони. Меркель запечатлела этот случай в своих мемуарах.

Во время пресс-конференции в Казахстане Путин отверг слова Меркель, что он специально "пугал" ее своим лабрадором Конни и через СМИ еще раз извинился перед эксканцлером за этот эпизод. Но стоит отметить, что это было сделано совсем не искренне и даже с насмешкой. Путин пообещал в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать собак. Но предположил, что это маловероятно. Также он заявил Путин и заявил, что хотел создать положительную обстановку во время визита Меркель.

