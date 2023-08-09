Путин собирается изменить законодательство о введении военного положения в России

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проекты поправок, где Россия отказывается уведомлять ООН и Совет Европы о введении или отмене военного и чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает "Коммерсант".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что перед этим глава Кремля издал распоряжение, где назначил официальным представителем президента в Думе замминистра иностранных дел Александра Грушка во время рассмотрения поправок.

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"Действующая редакция законов о военном и чрезвычайном положении предусматривает, что президент в случае введения такого положения уведомляет генсека ООН и Совет Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан", — говорится в сообщении.

Известно, что после того, как Россию исключили из Совета Европы из-за войны в Украине. Кремль демонстративно денонсировал несколько конвенций Совета Европы, в частности о правах человека.

Поэтому внесение таких правок является прямым фактом того, что России плевать на свободу и права человека в стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов объяснил план Кремля с мятежом Пригожина. Так называемый мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на самом деле не стал неожиданностью для президента РФ Путина. Ведь он сам дал добро на его проведение и сначала знал обо всех происшедших событиях.

Данилов заявил, что разногласия в российском обществе будут в дальнейшем обостряться, это может произойти уже осенью – зимой этого года.

По данным The Wall Street Journal, уже через несколько часов после начала мятежа в России задержали ряд высокопоставленных военных. По меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, около 15 – отстранены от службы или уволены.





