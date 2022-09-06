Путин собирается на Донбасс: Песков рассказал, когда это может произойти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что глава страны-агрессора Владимир Путин посетит Донбасс. При этом главный рупор Кремля отказался назвать предварительную дату, когда это может произойти, уклончиво ответив — "когда придет время". Как передает портал "Комментарии", об этом Песков заявил в интервью "Известиям".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что у россиян большие планы Донбасс, в частности, относительно его развития.

Дмитрию Пескову уже даже привиделось, что на тех территориях, которые контролируют российские оккупанты, ведутся строительные работы, вводятся новые объекты.

По его словам, "и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".

Читайте также на портале "Комментарии" — Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о том, чтобы женщины соответствующих профессий становились на военный учет добровольно. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, уточнив, что предлагается, чтобы только женщины, которые имеют медицинскую специальность, обязательно брались на военный учет. Все остальные – по собственному желанию. Как оцениваете ситуацию вокруг данного учета, который должен стартовать с 1 октября? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!