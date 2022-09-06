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Путин собирается на Донбасс: Песков рассказал, когда это может произойти

Пресс-секретарь Путина добавил, у России "планы по развитию Донбасса обширные

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что глава страны-агрессора Владимир Путин посетит Донбасс. При этом главный рупор Кремля отказался назвать предварительную дату, когда это может произойти, уклончиво ответив — "когда придет время". Как передает портал "Комментарии", об этом Песков заявил в интервью "Известиям".

Путин собирается на Донбасс: Песков рассказал, когда это может произойти

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что у россиян большие планы Донбасс, в частности, относительно его развития.

Дмитрию Пескову уже даже привиделось, что на тех территориях, которые контролируют российские оккупанты, ведутся строительные работы, вводятся новые объекты. 

По его словам, "и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".

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Источник: https://iz.ru/1391058/2022-09-06/peskov-rasskazal-o-planakh-putina-kasaemo-poezdki-v-donbass
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