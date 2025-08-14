Путин собрал специальное совещание перед вылетом на Аляску: сделал заявление о войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что американская администрация пытается остановить боевые действия и выйти на договоренности, способные создать долговременный мир в Украине и мире.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин на фоне подготовки к личной встрече с Дональдом Трампом на Аляске собрал специальное совещание с высшими российскими чиновниками.
По его словам, США активно пытаются остановить боевые действия на войне в Украине и добиться мирной ситуации во всем мире.
13 августа Трамп заявлял, что в случае удачной встречи с российским диктатором может состояться его вторая встреча с Путиным с участием Владимира Зеленского. Однако, несмотря на заявления главы Кремля, Москва перед визитом Путина на Аляску не дала никаких признаков готовности пойти на уступки по вопросу войны против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны новые детали встречи Путина и Трампа: точное время, состав делегаций и ключевые темы.
Также "Комментарии" писали, что спецборт Путина вылетел из Москвы на Аляску.