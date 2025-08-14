logo

Главная Новости Мир Россия Путин собрал специальное совещание перед вылетом на Аляску: сделал заявление о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин собрал специальное совещание перед вылетом на Аляску: сделал заявление о войне в Украине

Владимир Путин считает, что Трамп хочет выйти на договоренности, которые будут интересны для Украины и России.

14 августа 2025, 14:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что американская администрация пытается остановить боевые действия и выйти на договоренности, способные создать долговременный мир в Украине и мире.

Путин собрал специальное совещание перед вылетом на Аляску: сделал заявление о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на фоне подготовки к личной встрече с Дональдом Трампом на Аляске собрал специальное совещание с высшими российскими чиновниками.

"Попросил вас сегодня собраться по поводу того, как идет переговорный процесс по украинскому кризису. Как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Это первое", — сказал Путин.

По его словам, США активно пытаются остановить боевые действия на войне в Украине и добиться мирной ситуации во всем мире.

"Второе. Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодня. Которая, как всем известно, делает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия по поводу того, чтобы остановить боевые действия, остановить кризис и выйти на договоренности, которые будут интересны всем вовлеченным в этот конфликт сторонам. Для того чтобы создать долговременные условия мира между нашими странами, в Европе и во всем мире", — добавил Путин.

13 августа Трамп заявлял, что в случае удачной встречи с российским диктатором может состояться его вторая встреча с Путиным с участием Владимира Зеленского. Однако, несмотря на заявления главы Кремля, Москва перед визитом Путина на Аляску не дала никаких признаков готовности пойти на уступки по вопросу войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны новые детали встречи Путина и Трампа: точное время, состав делегаций и ключевые темы.

Также "Комментарии" писали, что спецборт Путина вылетел из Москвы на Аляску.



