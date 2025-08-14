Путин собрал специальное совещание перед вылетом на Аляску: сделал заявление о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что американская администрация пытается остановить боевые действия и выйти на договоренности, способные создать долговременный мир в Украине и мире.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на фоне подготовки к личной встрече с Дональдом Трампом на Аляске собрал специальное совещание с высшими российскими чиновниками.

"Попросил вас сегодня собраться по поводу того, как идет переговорный процесс по украинскому кризису. Как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Это первое", — сказал Путин.

По его словам, США активно пытаются остановить боевые действия на войне в Украине и добиться мирной ситуации во всем мире.

"Второе. Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодня. Которая, как всем известно, делает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия по поводу того, чтобы остановить боевые действия, остановить кризис и выйти на договоренности, которые будут интересны всем вовлеченным в этот конфликт сторонам. Для того чтобы создать долговременные условия мира между нашими странами, в Европе и во всем мире", — добавил Путин.

13 августа Трамп заявлял, что в случае удачной встречи с российским диктатором может состояться его вторая встреча с Путиным с участием Владимира Зеленского. Однако, несмотря на заявления главы Кремля, Москва перед визитом Путина на Аляску не дала никаких признаков готовности пойти на уступки по вопросу войны против Украины.

