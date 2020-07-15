Путин собрался в Крым, где наращивают боевую мощь для РФ

Президент РФ Владимир Путин завтра вылетит в оккупированный Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

Песков говорит, что в программе президентского визита - посещение судостроительного завода "Залив" в Керчи. Там у Путина состоится видеоконференция с руководителями других судостроительных комплексов – "Севмаш" и "Северная верфь", которые будут изготавливать боевые корабли для РФ.

К слову, ранее Путин бывал в Крыму 18-19 марта, а также в январе - тогда он наблюдал за учениями ВМФ России на территории оккупированного полуострова.

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент России Владимир Путин недавно заявил о происхождении украинского языка. По его мнению, до XIII столетия у россиян и украинцев - “единого народа” - не было никакой разницы в языке, а первые различия возникли в XVI веке, когда часть украинцев оказалась в плену. Более того, по мнению Путина, “украинский фактор” начал “разыгрываться” якобы накануне Первой мировой войны австрийскими спецагентами. На вопрос, правдивы ли слова российского лидера, ответил известный профессор-украинист - австрийский ученый Михаэль Мозер.



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