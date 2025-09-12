Путин собрался заканчивать войну: при чем здесь атака на Польшу

Рубрики
Кравцев Сергей
После атаки РФ дронами на Польшу многие говорят, что основной целью Путина было увидеть самые слабые стороны НАТО перед предполагаемым нападением на Альянс. Однако если ты хочешь на кого-то напасть, то ты не тестируешь их оборону, показывая противнику слабые места. Ты нападаешь. И радуешься тому, что противник не готов. Поэтому цель провокации путинского режима может быть несколько иной. Об этом рассказал блоггер, финансовый аналитик Сергей Фурса.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт считает, что данная провокация может свидетельствовать о том, что у Путина действительно нет никакого желания на НАТО и Польшу нападать.
Он объяснил, возможно путин очень хочет закончить войну. Потому что деньги заканчиваются, но он хочет это сделать все ближе к своим условиям. И он эскалирует, желая испугать Трампа, чтобы тот, опасаясь Третьей мировой, стал больше давить на Украину. Рабочий ли этот план – сказать сложно. Потому что позиция европейцев не дает Трампу особо давить, но план такой у Путина может быть.
