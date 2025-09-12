Путин собрался заканчивать войну: при чем здесь атака на Польшу

После атаки РФ дронами на Польшу многие говорят, что основной целью Путина было увидеть самые слабые стороны НАТО перед предполагаемым нападением на Альянс. Однако если ты хочешь на кого-то напасть, то ты не тестируешь их оборону, показывая противнику слабые места. Ты нападаешь. И радуешься тому, что противник не готов. Поэтому цель провокации путинского режима может быть несколько иной. Об этом рассказал блоггер, финансовый аналитик Сергей Фурса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что данная провокация может свидетельствовать о том, что у Путина действительно нет никакого желания на НАТО и Польшу нападать.

"Он (Путин – ред.) совершает провокацию. Но зачем это ему? Это самый интересный вопрос. Почему он сделал это сейчас? Связано ли это с визитом в Китай. Или Путин до сих пор рационален? Мы точно не знаем ответа на все эти вопросы. Особенно интересно было найти ответ на фоне продолжения войны Путиным в Украине. Ибо, если он просто хочет продолжать наступление на Донбассе, ему это нужно делать, не обращая внимания на санитаров. Чтобы не усиливать позиции Украины. Но он сделал прямо противоположное. Возможно, это иллюстрация давней стратегии россиян – "деэскалация из-за эскалации", – отметил Сергей Фурса.

Он объяснил, возможно путин очень хочет закончить войну. Потому что деньги заканчиваются, но он хочет это сделать все ближе к своим условиям. И он эскалирует, желая испугать Трампа, чтобы тот, опасаясь Третьей мировой, стал больше давить на Украину. Рабочий ли этот план – сказать сложно. Потому что позиция европейцев не дает Трампу особо давить, но план такой у Путина может быть.

"Добил ли он (Путин – ред.) того, что хотел? Публично российская пропаганда радуется, но выглядит, что все случившееся очень позитивно для Украины. И это усугубляет желание Европы поддерживать Украину. Ибо никто не хочет оказаться прямо перед россиянами", – констатировал Сергей Фурса.

