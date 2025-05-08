Путин согласился, чтобы Китай фактически аннексировал Россию: подробности

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приветствует создание и перенос китайских производств на ее территорию. Как говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, производства – это прежде всего квалифицированная рабочая сила в достаточном количестве и за приемлемую стоимость, а не территории, ресурсы, налоги и т.д. И квалифицированная рабочая сила для крупных производств — то, чего нет у России, вместо этого имеет Китай.
Владимир Путин
По его словам, китайцы всегда так поступают — поэтому, несмотря на проигрыш по стоимости, страны предпочитают заключать аналогичные соглашения с более дорогими турками или еще кем-то, кто немедленно не будет формировать свой анклав вокруг законтрактованной деятельности.
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что синхронно с заявлением Путина о "перенесении китайских производств" вместе с китайским населением было сделано заявление главой комитета и иностранных дел Сената США Джимом Ришем: "Я настоятельно рекомендую любой стране Западного полушария не сближаться с Китаем".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чем Путин расплатится с Си за участие в его параде.
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