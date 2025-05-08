Путин согласился, чтобы Китай фактически аннексировал Россию: подробности

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приветствует создание и перенос китайских производств на ее территорию. Как говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, производства – это прежде всего квалифицированная рабочая сила в достаточном количестве и за приемлемую стоимость, а не территории, ресурсы, налоги и т.д. И квалифицированная рабочая сила для крупных производств — то, чего нет у России, вместо этого имеет Китай.

Владимир Путин

"Соответственно это заявление Путина, вероятно, можно читать как согласие на аннексию России Китаем. Все по стандартной для КНР схеме: строительство производственных мощностей, для этого перевозка китайской техники и китайских строителей с семьями, сразу строительство китайского городка, тогда перевозка работников нового производства с семьями, расширение городка", — подчеркнул эксперт.

По его словам, китайцы всегда так поступают — поэтому, несмотря на проигрыш по стоимости, страны предпочитают заключать аналогичные соглашения с более дорогими турками или еще кем-то, кто немедленно не будет формировать свой анклав вокруг законтрактованной деятельности.

"Какая именно часть России, когда именно, для какого количества китайцев станет новыми территориями – пока неизвестно. Однако однозначно за последние двое суток стоимость для Путина возросла (как и потенциальные территории под аннексию) – работа Си в качестве "живого щита" на Красной площади бесплатной не может быть по определению", — отметил Голобуцкий.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что синхронно с заявлением Путина о "перенесении китайских производств" вместе с китайским населением было сделано заявление главой комитета и иностранных дел Сената США Джимом Ришем: "Я настоятельно рекомендую любой стране Западного полушария не сближаться с Китаем".

"Что сразу прибавляет вес заявлению Путина – на таком фоне его слова выглядят демонстративным обозначением своего выбора стороны в противостоянии США-КНР. И это однозначно уже заметила администрация Белого дома", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чем Путин расплатится с Си за участие в его параде.



